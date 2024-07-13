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Çiçekleri çalıp ardına bakmadan uzaklaştı!

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.07.2024 20:26
Güncelleme:13.07.2024 20:28
Olay, saat 06.00 sıralarında Nur Dikmen Caddesi’ndeki Eylül Güntürkün işlettiği 'Sasula' isimli işletmede meydana geldi. Başında şapka elinde poşet ile gelen bir kişi, iş yeri önündeki saksıya süs ve görsel amaçlı dikilen 4 Sigas çiçeğini yerinden söküp, poşetlere koyarak hızla uzaklaştı. Sabah iş yerini açmaya gelen Eylül Güntürk, toplam değeri 1500 ile 2 bin 500 TL arasında olan 4 Sigas çiçeğinin yerinde olmadığını gördü. İş yerinin güvenlik kameralarından hırsızlığı belirleyen Güntürk, şikayette bulundu. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı
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Çiçekleri çalıp ardına bakmadan uzaklaştı!
Çiçekleri çalıp ardına bakmadan uzaklaştı!
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