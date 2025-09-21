Çiçeklere çamaşır suyu döktü! Uyarılınca baba-oğulu darp etti | O anlar kamerada

Samsun'da apartmanın ortak alanına ve kendi balkonuna diktiği çiçeklere çamaşır suyu döken komşuyu uyaran baba-oğul, komşunun akrabaları tarafından feci şekilde darbedildi. Kavga sırasında oğlunun saldırıya uğradığını gören baba, tereddüt etmeden balkondan atlayıp yardımına koştu. O dehşet anları, apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

