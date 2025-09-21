21 Eylül 2025, Pazar

Çiçeklere çamaşır suyu döktü! Uyarılınca baba-oğulu darp etti | O anlar kamerada

Giriş: 21.09.2025 18:50
Güncelleme:21.09.2025 18:50
Samsun'da apartmanın ortak alanına ve kendi balkonuna diktiği çiçeklere çamaşır suyu döken komşuyu uyaran baba-oğul, komşunun akrabaları tarafından feci şekilde darbedildi. Kavga sırasında oğlunun saldırıya uğradığını gören baba, tereddüt etmeden balkondan atlayıp yardımına koştu. O dehşet anları, apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
