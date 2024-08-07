Cibali Karakolu müze ile geri döndü! Neden bu kadar ünlü oldu?

Çok sayıda sinema filmine ilham kaynağı olan Cibali Polis Karakolu, İstanbulluların ilgi odağı oldu. A Haber muhabiri Esra Akyürek Cibali Karakolu’ndan son durumu aktardı.

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