CHP'li Kadıköy Belediyesi'nde tecavüz skandalı! Tuvalette ve otelde sistematik tecavüz

CHP’de yaşanan taciz ve tecavüz vakalarına bir yenisi daha eklendi. CHP'li Kadıköy Belediyesi Gönüllü Merkezi'nde sekreter olarak görev yapan Canan D., müdürü Engin B. tarafından sistematik olarak taciz ve tecavüze uğradı. Canan D. "Ne belediye başkanımız Şerdil Dara Odabaşı ne de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sesimi duymadı." dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN