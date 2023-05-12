12 Mayıs 2023, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
CHP'li Kadıköy Belediyesi'nde tecavüz skandalı! Tuvalette ve otelde sistematik tecavüz
CHP’de yaşanan taciz ve tecavüz vakalarına bir yenisi daha eklendi. CHP'li Kadıköy Belediyesi Gönüllü Merkezi'nde sekreter olarak görev yapan Canan D., müdürü Engin B. tarafından sistematik olarak taciz ve tecavüze uğradı. Canan D. "Ne belediye başkanımız Şerdil Dara Odabaşı ne de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sesimi duymadı." dedi.