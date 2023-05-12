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CHP'li Kadıköy Belediyesi'nde tecavüz skandalı! Tuvalette ve otelde sistematik tecavüz

Sabah
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Giriş: 12.05.2023 09:47
CHP’de yaşanan taciz ve tecavüz vakalarına bir yenisi daha eklendi. CHP'li Kadıköy Belediyesi Gönüllü Merkezi'nde sekreter olarak görev yapan Canan D., müdürü Engin B. tarafından sistematik olarak taciz ve tecavüze uğradı. Canan D. "Ne belediye başkanımız Şerdil Dara Odabaşı ne de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sesimi duymadı." dedi.
CHPli belediyede tecavüz skandalı! Tuvalette ve otelde defalarca... CHP'Lİ BELEDİYEDE TECAVÜZ SKANDALI! TUVALETTE VE OTELDE DEFALARCA...

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