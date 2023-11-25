25 Kasım 2023, Cumartesi
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CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarkan için servet döktü! Tunç Soyer'den belediyeye 29 milyonluk kazık
Tarkan'ın geçtiğimiz yıl İzmir'de verdiği konser sonrası CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ısrarla ödenen ücreti açıklamamıştı. Soyer'in Tarkan'a ödediği ücret Sayıştay'ın 2022 raporu ile ortaya çıktı. Tarkan'a ödenen 3 milyon 540 bin liralık kaşe ücreti de dikkate alındığında teknik personelin ulaşım ve konaklama giderleri hariç belediye kasasından harcanan para 29 milyon lirayı buldu.