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CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarkan için servet döktü! Tunç Soyer'den belediyeye 29 milyonluk kazık

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Giriş: 25.11.2023 11:10
Tarkan'ın geçtiğimiz yıl İzmir'de verdiği konser sonrası CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ısrarla ödenen ücreti açıklamamıştı. Soyer'in Tarkan'a ödediği ücret Sayıştay'ın 2022 raporu ile ortaya çıktı. Tarkan'a ödenen 3 milyon 540 bin liralık kaşe ücreti de dikkate alındığında teknik personelin ulaşım ve konaklama giderleri hariç belediye kasasından harcanan para 29 milyon lirayı buldu.
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