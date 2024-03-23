23 Mart 2024, Cumartesi
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CHP'li İBB'den bir ulaşım skandalı daha! Arızalanan metrodan dumanlar yükseldi | Vatandaşlar büyük panik yaşadı
2019 yerel seçimlerinde CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun en büyük vaadi trafik sorununu çözmekti. Ancak aradan 5 yıl geçmesine rağmen trafik daha da kördüğüm haline geldi. Arızalanan metro, yolda kalan, kaza yapan İETT, seferleri azaltılan metrobüs İstanbulluların canından bezmesine neden olmaya devam ediyor. Son olarak, Yenikapı seferini yapan metroda yaşanan arıza nedeniyle seferler durduruldu. Metro treninden dumanlar yükselirken yolcular ise tahliye edildi. İşte o anlar....