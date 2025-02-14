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CHP’li belediyelere terör operasyonu! Kent uzlaşısına 10 tutuklama

CHP'li belediyelere terör operasyonu! Kent uzlaşısına 10 tutuklama

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.02.2025 21:21
İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partili ilçe belediyelerine yönelik terör soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı bugün. Aralarında belediye başkan yardımcıları ve meclis üyelerinin de bulunduğu 10 kişi gözaltına alınmıştı. 10'u da tutuklandı. Tutuklamanın sebebi, Kandil Dağı'ndaki teröristlerle bağlantı.
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CHP’li belediyelere terör operasyonu! Kent uzlaşısına 10 tutuklama
CHP’li belediyelere terör operasyonu!
CHP'li belediyelere terör operasyonu!
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