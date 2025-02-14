14 Şubat 2025, Cuma
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CHP'li belediyelere terör operasyonu! Kent uzlaşısına 10 tutuklama
İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partili ilçe belediyelerine yönelik terör soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı bugün. Aralarında belediye başkan yardımcıları ve meclis üyelerinin de bulunduğu 10 kişi gözaltına alınmıştı. 10'u da tutuklandı. Tutuklamanın sebebi, Kandil Dağı'ndaki teröristlerle bağlantı.