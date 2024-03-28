28 Mart 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları CHP'de para kulesinde soruşturma derinleşiyor! Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ifade için adliyede

CHP'de para kulesinde soruşturma derinleşiyor! Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ifade için adliyede

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.03.2024 10:08
CHP'de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "kasası" olarak bilinen Fatih Keleş'in balya balya paraları saydığı görüntüler gündeme bomba gibi düşerken, savcılığın olayla ilgili yürüttüğü soruşturma da derinleşiyor. Dün CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın ifadesinin ardından bugün de olayla ilgili ifade vermek için Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin adliyeye geldi.
Sinem Umaş’ın son hali ortaya çıktı!
Sinem Umaş'ın son hali ortaya çıktı!
CHP’de para kulesinde soruşturma derinleşiyor
CHP'de para kulesinde soruşturma derinleşiyor
Kadınların sokaktaki kavgası kamerada
Kadınların sokaktaki kavgası kamerada
Beşiktaş’ta hatalı U dönüşü: 1 ağır yaralı
Beşiktaş’ta hatalı "U" dönüşü: 1 ağır yaralı
3 aylık hamile eşini bıçaklayıp öldürdü
3 aylık hamile eşini bıçaklayıp öldürdü
Aracın önünü kesip kurşun yağdırdılar: 1’i ağır 2 yaralı
Aracın önünü kesip kurşun yağdırdılar: 1'i ağır 2 yaralı
Yine İETT yine arıza!
Yine İETT yine arıza!
İstanbul’da sabah trafiği
İstanbul'da sabah trafiği
Rize’nin ihtişamlı kalesi!
Rize’nin ihtişamlı kalesi!
Marmaris Körfezi’nde deniz temizliği!
Marmaris Körfezi’nde deniz temizliği!
Anneye ağırlaştırılmış müebbet, babaya beraat!
Anneye ağırlaştırılmış müebbet, babaya beraat!
Kadir İnanır’dan iyi haber geldi!
Kadir İnanır’dan iyi haber geldi!
Daha Fazla Video Göster