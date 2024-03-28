CHP'de para kulesinde soruşturma derinleşiyor! Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ifade için adliyede

CHP'de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "kasası" olarak bilinen Fatih Keleş'in balya balya paraları saydığı görüntüler gündeme bomba gibi düşerken, savcılığın olayla ilgili yürüttüğü soruşturma da derinleşiyor. Dün CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın ifadesinin ardından bugün de olayla ilgili ifade vermek için Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin adliyeye geldi.