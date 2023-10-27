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Çevreyi rahatsız eden motosiklete ceza yağdı

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Giriş: 27.10.2023 14:01
Antalya’nın Manavgat ilçesinde abartılı egzoz ile çevreyi rahatsız ettiği belirlenen motosiklet sürücüsüne 4 bin 64 TL para cezası uygulanırken, bağlanan motosiklet trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi. İhbar üzerine Eski Hisar Mahallesinde bulunan Barış Manço parkına gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Ekipler Amirliğine bağlı motorize ekipler, parkın arka kısmındaki yolda abartılı egzoz nedeniyle çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen 16 APN 092 plakalı motosiklet için trafik ekiplerini çağırdı.
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