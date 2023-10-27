28 Ekim 2023, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Çevreyi rahatsız eden motosiklete ceza yağdı
Antalya’nın Manavgat ilçesinde abartılı egzoz ile çevreyi rahatsız ettiği belirlenen motosiklet sürücüsüne 4 bin 64 TL para cezası uygulanırken, bağlanan motosiklet trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi. İhbar üzerine Eski Hisar Mahallesinde bulunan Barış Manço parkına gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Ekipler Amirliğine bağlı motorize ekipler, parkın arka kısmındaki yolda abartılı egzoz nedeniyle çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen 16 APN 092 plakalı motosiklet için trafik ekiplerini çağırdı.