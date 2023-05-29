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Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı! Araçlarda hasara neden oldu

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Giriş: 29.05.2023 16:34
Ürdün'ün başkenti Amman'da etkili olan ceviz büyüklüğündeki dolu nedeniyle araçlarda hasar meydana geldi. Şiddetli rüzgarın bir aracı devirmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Ürdün, ülke genelinde etkili olan yağışlarla mücadele ediyor. Başkent Amman ve Akabe'de etkili olan yağışlar sele neden oldu.

1 ÇOCUK KAYBOLDU

Amman'a yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan Zerka'da meydana gelen selde 1 çocuğun kaybolduğu açıklandı. Yetkililer, bölge halkını derelere ve vadilere yaklaşmamaları, sel sularından geçmemeleri konusunda uyardı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan, Amman'da ceviz büyüklüğünde yağan dolu araçlarda büyük hasara neden oldu. Akabe'de etkisini arttıran şiddetli rüzgarın bir aracı devirmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

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