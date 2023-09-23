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Cerrah fasulyede hasat zamanı! Üretin rekolteden memnun mu?

A Haber
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Giriş: 23.09.2023 17:19
Güncelleme:23.09.2023 17:19
Bursa'nın meşhur coğrafi işaretli fasulyesi Cerrah kuru fasulyesinin hasadı başladı. Peki üretici rekolteden memnun mu? Ayrıntıları A Haber muhabiri Yusuf Gül’ün konuğu olan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban anlattı.
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