Çerkezköy’de sağanak yağış hayatı felç etti

Çerkezköy’de sağanak yağış hayatı felç etti

Giriş: 11.11.2025 19:29
İlçede akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış kısa sürede etkili oldu. Mehmet Hikmet Uğraş Caddesi’nde rögarların tıkanması sonucu trafik durma noktasına geldi, uzun araç kuyrukları oluştu. Yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Vatandaşlar, yağışa hazırlıksız yakalanırken caddelerde ilerlemekte güçlük çekti. Küçük Sanayi Sitesi önündeki kavşak, BSH Kavşağı ve çevresinde de su birikintileri nedeniyle araçlar ilerlemekte zorlandı. Çerkezköy-Çorlu yolu Kızılpınar mevkiinde ise oluşan su birikintileri nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı. Belediye ekipleri, yağışın etkilerini azaltmak için bölgede çalışmalarını sürdürürken, vatandaşlar altyapı yetersizliğine tepki gösterdi.
