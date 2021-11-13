Cep telefonuna tanıttığı yüz tanıma kilidinin, kardeşinde de açıldığını görünce neye uğradığını şaşırdı

Antalya’da 5 ay önce aldığı cep telefonuna yüz tanıma kilidi koyan genç, uykudan uyandığında kendisinden 3 yaş küçük kardeşinin telefonunu kurcalarken görünce neye uğradığını şaşırdı. Telefon kilidinin kendisi dışında sadece kardeşinde açıldığını ileri süren genç, “İkiz de değiliz, birbirimize de benzemiyoruz. Kardeşim telefonu alıp kurcalıyor. Aramızda kavga çıkarsa, sorumlusu firmadır” diyerek, konuyu yargıya taşıyacağını söyledi.

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Antalya'nın Kepez ilçesinde oto galericilikle uğraşan Kadir Bayer (25), 5 ay önce cep telefonu satın aldı. Bayer, telefonuna yüz tanıma kilidi tanımlatarak kullanmaya başladı. Yaklaşık 15 gün önce ise gencin kendinden 3 yaş küçük kardeşi Enes Bayer, aynı marka ve modeldeki telefonunu kendi telefonu sanıp ağabeyinin telefonunu eline aldı. Kilidin açılıp telefondaki uygulamaların farklı olduğunu görünce kendi telefonu olmadığını anlayan Enes Bayer, kilidi tekrar kapatıp yüz tanımlamayı tekrar tekrar denedi. İddiaya göre ise sadece ağabeyinin yüzü tanımlı olan telefon, her defasında açıldı.O sıra uykuda olan ağabey, kardeşinin telefonu kurcaladığını görünce neye uğradığını şaşırdı. Telefonunun kardeşinde açıldığını anlayan Kadir Bayer, yetkili servise giderek durumu bildirdi, ancak kendisine herhangi bir problem olmadığı söylendi.