13 Kasım 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Cep telefonuna tanıttığı yüz tanıma kilidinin, kardeşinde de açıldığını görünce neye uğradığını şaşırdı

Cep telefonuna tanıttığı yüz tanıma kilidinin, kardeşinde de açıldığını görünce neye uğradığını şaşırdı

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.11.2021 16:27
Güncelleme:13.11.2021 16:28
Antalya’da 5 ay önce aldığı cep telefonuna yüz tanıma kilidi koyan genç, uykudan uyandığında kendisinden 3 yaş küçük kardeşinin telefonunu kurcalarken görünce neye uğradığını şaşırdı. Telefon kilidinin kendisi dışında sadece kardeşinde açıldığını ileri süren genç, “İkiz de değiliz, birbirimize de benzemiyoruz. Kardeşim telefonu alıp kurcalıyor. Aramızda kavga çıkarsa, sorumlusu firmadır” diyerek, konuyu yargıya taşıyacağını söyledi. Antalya'nın Kepez ilçesinde oto galericilikle uğraşan Kadir Bayer (25), 5 ay önce cep telefonu satın aldı. Bayer, telefonuna yüz tanıma kilidi tanımlatarak kullanmaya başladı. Yaklaşık 15 gün önce ise gencin kendinden 3 yaş küçük kardeşi Enes Bayer, aynı marka ve modeldeki telefonunu kendi telefonu sanıp ağabeyinin telefonunu eline aldı. Kilidin açılıp telefondaki uygulamaların farklı olduğunu görünce kendi telefonu olmadığını anlayan Enes Bayer, kilidi tekrar kapatıp yüz tanımlamayı tekrar tekrar denedi. İddiaya göre ise sadece ağabeyinin yüzü tanımlı olan telefon, her defasında açıldı.

Uykudan uyandığında kardeşini telefonu kurcalarken gördü

O sıra uykuda olan ağabey, kardeşinin telefonu kurcaladığını görünce neye uğradığını şaşırdı. Telefonunun kardeşinde açıldığını anlayan Kadir Bayer, yetkili servise giderek durumu bildirdi, ancak kendisine herhangi bir problem olmadığı söylendi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İki kardeşin yüz tanıma kilidi ile sınavı... Kardeşleri birbirine düşürdü
İki kardeşin yüz tanıma kilidi ile sınavı... Kardeşleri birbirine düşürdü
Kuş cenneti Bafa Gölü’nde sular çekiliyor
Kuş cenneti Bafa Gölü'nde sular çekiliyor
Bursa’da kamyonet 14 yaşındaki kıza böyle çarptı
Bursa’da kamyonet 14 yaşındaki kıza böyle çarptı
Mücadelesiyle örnek oldu!
Mücadelesiyle örnek oldu!
Taksisine almadı; Görüntülenince tehdit etti
Taksisine almadı; Görüntülenince tehdit etti
Okul çıkışı kavga eden liseli kızları erkek arkadaşları zor ayırdı
Okul çıkışı kavga eden liseli kızları erkek arkadaşları zor ayırdı
Deli Deli Küpeli filminin Hatice’si yıllar sonra ortaya çıktı
Deli Deli Küpeli filminin Hatice'si yıllar sonra ortaya çıktı
Ördüğü çoraplar askerlere dağıtıldı
Ördüğü çoraplar askerlere dağıtıldı
El freni çekilmeyen minibüs yokuş aşağı kaydı, olası faciayı dikkatli çalışan önledi
El freni çekilmeyen minibüs yokuş aşağı kaydı, olası faciayı dikkatli çalışan önledi
Marmaray’daki intiharın görüntüleri ortaya çıktı
Marmaray'daki intiharın görüntüleri ortaya çıktı
Jandarmadan sahte döviz basan kalpazanlara suçüstü operasyon kamerada
Jandarmadan sahte döviz basan kalpazanlara suçüstü operasyon kamerada
3 kardeşe 3 bin kişilik tek düğün
3 kardeşe 3 bin kişilik tek düğün
Daha Fazla Video Göster