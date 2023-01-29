29 Ocak 2023, Pazar
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Cenaze töreninde kan donduran olay! Kendi cenazesinde aniden ortaya çıktı
Brezilya'da bir kişi kimlerin katılacağını görmek amacıyla kendisi için sahte cenaze töreni düzenledi. Törende bir anda ortaya çıkan ve kalabalığa şaka yaptığını anlatmaya çalışan adamın yakınları sinir krizi geçirdi.