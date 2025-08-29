29 Ağustos 2025, Cuma
Cebeci Tüneli’nde 9 araçlı zincirleme kaza: 4 yaralı
Sultangazi’de Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Tüneli Ankara istikametinde 9 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 4 kişi yaralanırken, yaralılardan 2’si hastaneye kaldırıldı, 2’si ise ambulansta ayakta tedavi edildi. Kaza nedeniyle tünelde yoğun trafik oluştu. Araçların çekicilerle kaldırılmasının ardından yol tekrar normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.