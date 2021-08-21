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"Çay soğuk" dedi canından oldu! İşte vahşi cinayete kurban giden kadının son görüntüleri

DHA
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Giriş: 21.08.2021 14:40
Konya'da, çayın soğuk geldiği iddiasıyla çıkan tartışmada, seyyar çaycı Muhammet İlhan (35) tarafından öldürülen emlakçı Emel Göçer'in (33) yeğenlerine verdiği tatil sözünü yerine getirmek için çıktığı yolda, ölümünden hemen önce kaydedilen görüntüler ortaya çıktı.
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