21 Ağustos 2021, Cumartesi
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"Çay soğuk" dedi canından oldu! İşte vahşi cinayete kurban giden kadının son görüntüleri
Konya'da, çayın soğuk geldiği iddiasıyla çıkan tartışmada, seyyar çaycı Muhammet İlhan (35) tarafından öldürülen emlakçı Emel Göçer'in (33) yeğenlerine verdiği tatil sözünü yerine getirmek için çıktığı yolda, ölümünden hemen önce kaydedilen görüntüler ortaya çıktı.