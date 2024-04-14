14 Nisan 2024, Pazar
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Cansız manken şakası kamerada! Bazıları kızdı, bazıları sinirlendi
Bursa’da bir genç cansız manken kılığına girip yoldan geçenleri korkutarak şaka yaptı. Cansız mankenin aniden hareket ettiğini gören vatandaşların kimi güldü, kimi vurmaya kalktı, kimi ise kendine güldü.
Bursa'da bir genç cansız manken kılığına girip giyim mağazasında ve dükkanın önündeki mankenlerin arasında hareketsiz bir şekilde beklemeye koyuldu. Yanından geçen insanların beklemediği bir anda hareket etmesiyle birlikte çevredeki vatandaşlar önce çığlık atarak kaçarken, sonra da kahkahaya boğuldu. Yaklaşık 6-7 saatini vererek bekleyen genç, şaka yaptığı insanları ise tepkilerini kameraya alarak sosyal medya hesaplarına yükledi. Video kısa sürede izlenme rekoru kırdı.
Bursa'da bir genç cansız manken kılığına girip giyim mağazasında ve dükkanın önündeki mankenlerin arasında hareketsiz bir şekilde beklemeye koyuldu. Yanından geçen insanların beklemediği bir anda hareket etmesiyle birlikte çevredeki vatandaşlar önce çığlık atarak kaçarken, sonra da kahkahaya boğuldu. Yaklaşık 6-7 saatini vererek bekleyen genç, şaka yaptığı insanları ise tepkilerini kameraya alarak sosyal medya hesaplarına yükledi. Video kısa sürede izlenme rekoru kırdı.
Cansız manken şakasına maruz kalan vatandaşların tepkileri yüzlerce beğeni aldı.