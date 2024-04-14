14 Nisan 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Cansız manken şakası kamerada! Bazıları kızdı, bazıları sinirlendi

Cansız manken şakası kamerada! Bazıları kızdı, bazıları sinirlendi

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.04.2024 13:03
Bursa’da bir genç cansız manken kılığına girip yoldan geçenleri korkutarak şaka yaptı. Cansız mankenin aniden hareket ettiğini gören vatandaşların kimi güldü, kimi vurmaya kalktı, kimi ise kendine güldü.

Bursa'da bir genç cansız manken kılığına girip giyim mağazasında ve dükkanın önündeki mankenlerin arasında hareketsiz bir şekilde beklemeye koyuldu. Yanından geçen insanların beklemediği bir anda hareket etmesiyle birlikte çevredeki vatandaşlar önce çığlık atarak kaçarken, sonra da kahkahaya boğuldu. Yaklaşık 6-7 saatini vererek bekleyen genç, şaka yaptığı insanları ise tepkilerini kameraya alarak sosyal medya hesaplarına yükledi. Video kısa sürede izlenme rekoru kırdı.

Cansız manken şakasına maruz kalan vatandaşların tepkileri yüzlerce beğeni aldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Cansız manken şakası kamerada
Cansız manken şakası kamerada
Ayı amca görüntülendi
"Ayı amca" görüntülendi
Gercüş’te zincirleme trafik kazası: 6 yaralı
Gercüş'te zincirleme trafik kazası: 6 yaralı
Mudanya’da fok balığı görüldü
Mudanya'da fok balığı görüldü
Polisten kaçan şüpheliyi böyle yakaladı
Polisten kaçan şüpheliyi böyle yakaladı
Bisiklete ters binen vatandaşı gören şaştı kaldı
Bisiklete ters binen vatandaşı gören şaştı kaldı
Balkondan düşen lise öğrencisi ağır yaralandı
Balkondan düşen lise öğrencisi ağır yaralandı
Doğanın çöpçüsü’ olarak biliniyor!
"Doğanın çöpçüsü' olarak biliniyor!
Kağıthane’de silahlı saldırı!
Kağıthane'de silahlı saldırı!
Türkiye’nin konuştuğu kavgada yeni görüntüler
Türkiye’nin konuştuğu kavgada yeni görüntüler
Mersin’de 3 çocuk bayramın ilk gününden bu yana kayıp
Mersin'de 3 çocuk bayramın ilk gününden bu yana kayıp
Drift atan alkollü sürücüye 58 bin 616 TL ceza
Drift atan alkollü sürücüye 58 bin 616 TL ceza
Daha Fazla Video Göster