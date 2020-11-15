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Çankırı'da Melek hemşire koronavirüse yenik düştü
Çankırı Devlet hastanesinde görev yapan 45 yaşındaki Melek hemşire Kovid-19'a yenik düştü. 2 çocuk annesi kadına 10 gün önce koronavirüs teşhisi konduğu öğrenildi.
2 çocuk annesi hemşire koronovirüse yenik düştü.
45 yaşındaki Melek Erciyez, Çankırı Devlet Hastanesi'nde görev yapıyordu.
10 gün önce Kovid-19 teşhisi kondu. Melek hemşirenin gün geçtikçe durumu ağırlaştı.
2 çocuk annesi kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Teşhis konduktan 10 gün sonra yaşamını yitirdi.
Hemşire Melek Erciyez, Çankırı'nın Eldivan ilçesinde toprağa verildi.