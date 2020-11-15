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Çankırı'da Melek hemşire koronavirüse yenik düştü

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Giriş: 15.11.2020 20:23
Güncelleme:15.11.2020 20:25
Çankırı Devlet hastanesinde görev yapan 45 yaşındaki Melek hemşire Kovid-19'a yenik düştü. 2 çocuk annesi kadına 10 gün önce koronavirüs teşhisi konduğu öğrenildi.

2 çocuk annesi hemşire koronovirüse yenik düştü.

45 yaşındaki Melek Erciyez, Çankırı Devlet Hastanesi'nde görev yapıyordu.

10 gün önce Kovid-19 teşhisi kondu. Melek hemşirenin gün geçtikçe durumu ağırlaştı.

2 çocuk annesi kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Teşhis konduktan 10 gün sonra yaşamını yitirdi.

Hemşire Melek Erciyez, Çankırı'nın Eldivan ilçesinde toprağa verildi.

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