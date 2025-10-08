Çankırı’da çıkan arazi yangını söndürüldü

08 Ekim 2025, Çarşamba

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 08.10.2025 15:06
Çankırı’da bir arazide çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
