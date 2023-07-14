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Canı pahasına darbeye geçit vermedi! Muhammet Fazlı Demir’i kızı A Haber’de anlattı

A Haber
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Giriş: 14.07.2023 12:37
15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında açılan ateş sonucu şehit olan 252 sivilden biri de 41 yaşındaki Muhammet Fazlı Demir'di. 2 çocuk babası Muhammet Fazlı Demir'in hikayesini kızı Ravza Nur Demir anlattı.
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