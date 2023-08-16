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Canı ipe bağlı! Günlük kazancı 3500 TL

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Giriş: 16.08.2023 16:13
26 yaşındaki genç adamın hayatı, tam anlamıyla bir ipin ucunda… 3 yıldır plaza, iş merkezi ve hastane gibi yüksek yerlerin camlarını silip dış cephelerini onarıyor. Bu işin günlük kazancı ise 3 bin 500 liraya kadar çıkıyor…
Canı ipe bağlı! Günlük kazancı 3500 TL
Canı ipe bağlı! Günlük kazancı 3500 TL
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