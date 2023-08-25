Canan Karatay’dan tetanoz çıkışı! Gebelere tetanoz aşısı yapılmalı mı?

Profesör Doktor Canan Karatay yine tartışma yataran sözlerle gündemde. Karatay bu kez hamilelere yapılan tetanoz aşısının, bebeklerin sakat doğmasına yol açtığını söyledi. Bilim dünyasından bir anda tepki sesleri yükseldi. İşte o "Tetanoz aşısı" tartışması...

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