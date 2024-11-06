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Çanakkale’de orman yangını

Çanakkale’de orman yangını

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.11.2024 14:14
Çanakkale'de orman yangını çıktı. A Haber muhabiri Vedat Sezer detayları aktardı.
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