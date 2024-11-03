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Çanakkale Boğazı 10 knot altındaki tüm gemiler için geçişler kapatıldı

Çanakkale Boğazı 10 knot altındaki tüm gemiler için geçişler kapatıldı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.11.2024 17:52
Güncelleme:03.11.2024 17:53
Çanakkale Boğazı, kuvvetli akıntı ve sert rüzgar nedeniyle maksimum manevra sürati 10 knot altında olan tüm gemiler için çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.
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