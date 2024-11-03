03 Kasım 2024, Pazar
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Çanakkale Boğazı 10 knot altındaki tüm gemiler için geçişler kapatıldı
Çanakkale Boğazı, kuvvetli akıntı ve sert rüzgar nedeniyle maksimum manevra sürati 10 knot altında olan tüm gemiler için çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.