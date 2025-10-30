30 Ekim 2025, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Camideki vahşette yeni detaylar! Öldürdüğü adamın eşine attığı mesaj kan dondurdu
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde camide husumetlisini boğazını keserek öldüren zanlı hakim karşısına çıktı. Zanlı, cinayetin ardından evine giderken öldürdüğü adamın eşini gördüğünü ve "şimdi git kocanın leşini topla" dediğini belirtti. Cani adamın o anları anlatırken soğukkanlığı ise kan dondurdu.