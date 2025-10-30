Camideki vahşette yeni detaylar! Öldürdüğü adamın eşine attığı mesaj kan dondurdu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde camide husumetlisini boğazını keserek öldüren zanlı hakim karşısına çıktı. Zanlı, cinayetin ardından evine giderken öldürdüğü adamın eşini gördüğünü ve "şimdi git kocanın leşini topla" dediğini belirtti. Cani adamın o anları anlatırken soğukkanlığı ise kan dondurdu.