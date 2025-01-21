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Cami lojmanının üzerine çığ düştü

Cami lojmanının üzerine çığ düştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.01.2025 23:35
Ardahan'da ilçeye 20 kilometre uzaklıktaki Günbatan Köyü'nde akşam saatlerinde çığ düştü. Dağdan kopan kar kütlesi cami lojmanının üzerine düştü. Köylülerin durumu yetkililere bildirmesi üzerine bölgeye AFAD, Özel İdare ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, çığ düşmesi sonucu bir bölümü çöken lojmanda şans eseri kimsenin olmadığını ifade etti.
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Cami lojmanının üzerine çığ düştü
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