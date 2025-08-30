Çalışan annelerin bakıcı çıkmazı

Çalışan ebeveynler için çocuk bakımı en zorlu konuların başında geliyor. Anneanne veya babaanne desteği alanlar şanslı, ancak bakıcı bulmak ciddi bir sorun. Güvenilir bir bakıcı bulmak sürecin ilk zorluğu olurken, yüksek ücretler özellikle büyük şehirlerde aileleri zorlamaya devam ediyor. Bakıcı ücretleri giderek artarken, birçok aile çözüm arayışında sıkıntı yaşıyor.

