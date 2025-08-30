30 Ağustos 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Çalışan annelerin bakıcı çıkmazı
Çalışan annelerin bakıcı çıkmazı

Çalışan annelerin bakıcı çıkmazı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.08.2025 17:15
Çalışan ebeveynler için çocuk bakımı en zorlu konuların başında geliyor. Anneanne veya babaanne desteği alanlar şanslı, ancak bakıcı bulmak ciddi bir sorun. Güvenilir bir bakıcı bulmak sürecin ilk zorluğu olurken, yüksek ücretler özellikle büyük şehirlerde aileleri zorlamaya devam ediyor. Bakıcı ücretleri giderek artarken, birçok aile çözüm arayışında sıkıntı yaşıyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Çalışan annelerin bakıcı çıkmazı
İstanbul’un ortasında yeşil bir köy: Pirinççi
İstanbul'un ortasında yeşil bir köy: Pirinççi
Çalışan annelerin bakıcı çıkmazı
Çalışan annelerin bakıcı çıkmazı
Umuda yolculuk facia ile son buldu
Umuda yolculuk facia ile son buldu
İsrail’in BM üyeliği askıya alınmalı
"İsrail'in BM üyeliği askıya alınmalı"
Damat arkadaşlarının bulunduğu öküz arabasını çekti
Damat arkadaşlarının bulunduğu öküz arabasını çekti
Karaman’da engelli bireylere şiddet!
Karaman’da engelli bireylere şiddet!
3 genç kızın eğlencesi kabusa dönüştü
3 genç kızın eğlencesi kabusa dönüştü
Parkta oynayan çocukları yerden yere vurdu!
Parkta oynayan çocukları yerden yere vurdu!
Yan yatıp sürüklenen araçtan yara almadan çıktılar
Yan yatıp sürüklenen araçtan yara almadan çıktılar
Türkiye’nin en büyük kapalı şişme oyun parkı açıldı
Türkiye’nin en büyük kapalı şişme oyun parkı açıldı
Kahramanmaraş’ta feci çarpışma!
Kahramanmaraş’ta feci çarpışma!
79 yaşındaki kadın banyoda ölü bulundu
79 yaşındaki kadın banyoda ölü bulundu
Daha Fazla Video Göster