Caddebostan sahilinde yoğunluk! A Haber havadan görüntüledi

Bayramın dördüncü gününde İstanbullular Caddebostan sahiline akın etti. Kimi piknik yaparken kimi de denize girdi. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, drone kamerasıyla bayram manzaralarını aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN