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Buzlukta gıda saklama koşulları neler? Gıdalar buzlukta kaç gün kalabilir? Uzman isim A Haber’de yorumladı

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Giriş: 24.10.2020 11:56
Güncelleme:24.10.2020 11:57
Gıdaları saklamanın en iyi yöntemlerinden biri dondurmak. Ama gıdaları buzlukta saklamak için dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var. Ayrıca gıdaların buzlukta kalma süresi de çok önemli. Peki bunları nasıl sağlayabiliriz? Buzlukta gıda saklama koşulları neler? Gıdalar buzlukta kaç gün kalabilir? Bu önemli soruların cevabını A Haber muhabiri Esra Keskin’in konuğu olan Gıda Mühendisi Prof. Dr. Özer Ergün verdi. Özer Ergün, “Dondurulmuş gıdanın bir çok avantajı söz konusu. 1900’lerden sonra şehir hayatının gelişmesiyle birlikte tüketicini hayatına girdi. Dondurma işlemi ile biz gıdalar için zamanı durduruyoruz. Dışarıda 2-3 saat içerisinde bozulacak gıdalar dondurulduğunda 1 seneye kadar muhafaza oluyor. Hatta daha uzun bir süre bozulmadan korunabilir. ” ifadelerini kullandı. İşte milyonları ilgilendiren gıda saklama koşullarının detayları…

Gıdalar buzlukta kaç gün kalabilir?
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