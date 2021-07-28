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Büyükşen cinayetinde 100 bin TL detayı! Kilit ismin ifadesi ortaya çıktı

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Giriş: 28.07.2021 09:37
3 yıl önce Konya’da öldürülen ve Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla tüm Türkiye’nin gündemine oturan Büyükşen cinayeti çözüldü. Özel ekibin çalışmaları sonucunda gözaltına alınan şüphelilerden Esra Taş, sevgilisi Abdullah Başdemir ile onlara yardım ettikleri öğrenilen Zekeriya Okşen, kuzeni Mustafa Okşen ile Afgan uyruklu Abdulhamid Uzbek tutuklandı. Abdulhamid Uzbek'in ifadesi ortaya çıktı. Abdullah Başdemir’in çiftliğinde 1 yıla kadar çalıştığını söyleyen Uzbek, Başdemir'in kendisine 'Benim düşmanlarım var. Sana 100 bin TL versem bu düşmanlarımı öldürür müsün?' dediğini ancak kendisinin bu teklifi kabul etmediğini ileri sürdü.
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