Büyükelçi Akgün: Türkler dünya sahnesine yeniden çıkıyor

Büyükelçi Akgün: "Türkler dünya sahnesine yeniden çıkıyor"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.09.2025 00:18
Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de başlayan Türkiye-Azerbaycan Türk Film Günleri büyük ilgi gördü. Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, Türk sineması ve televizyon sektörünün son yıllarda kaydettiği atılımı vurguladı. Akgün, “Türkler dünya sahnesine yeniden çıkıyor” diyerek, Türk kültürünün evrensel değerlerini ve hikayelerini dünyaya taşımaya devam edeceklerini belirtti. Etkinlikte Hülya Koçyiğit, Berk Oktay ve Duygu Sönmez gibi ünlü isimler de yer aldı. Film Günleri, 30 Eylül’e kadar sürecek ve Gelin, Rafadan Tayfa, Akıldan Kalbe gibi yapımlar izleyicilerle buluşacak.
