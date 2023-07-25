Büyükçekmece'deki bakımevi skandalında yeni iddia! Tamer Uzkan: Bir gün önce benim kafama vurdu! Sıcak su ile...

İstanbul Büyükçekmece'deki bakımevinde şiddet görüntülerine yansıyan çalışanla ilgili şoke eden yeni iddia ortaya atıldı. Bakımevinden tahliye edilen 70 yaşındaki Tamer Uzkan, "Bir gün önce beni yıkadı. Asıl bizi çekselerdi tam bir infial olurdu. O benim kafama vurdu ben onun kafasına vurdum. O bana sıcak su döküyordu." dedi. 6 yıldır bakımevinde kalan Uzkan, başka bir bakımevine gitmeyi reddederek dün geceyi sokakta geçirdiğini söyledi.

Sosyal medyada yayılan ve tepkilere neden olan görüntülerde, bakıma muhtaç bir hastaya bakımevi çalışanı Nuri C.'nin şiddet uyguladığı, Melek P.'nin ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydederken gülüşmeleri duyuluyordu. Olay sonrası gözaltına alınan Nuri C. ile Melek P., adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklandı. Bakımevi geçici olarak kapatılırken bakımevinde kalan yaşlı ve engelliler, dün gece çevredeki kurumlara yerleştirildi. Bazı aileler, yakınlarının kapatılan bakımevinde kalan eşyalarını almaya geldi.

"O BENİM BAŞIMA VURDU BEN ONUN BAŞINA VURDUM"

6 yıldır bakımevinde kalan Tamer Uzkan (70) başka bir bakımevine gitmeyi reddederek dün geceyi sokakta geçirdiğini söyledi.

Bakımevinin kapatılmasına tepki gösteren Tamer Uzkan, "Bakıcılardan biri hastaya şiddet uygulamış, yakalanmış. Aldılar götürdüler. Arkasından bakanlıktan emniyetten Büyükçekmece Emniyet Amirliğinden geldiler. Suçlu zaten ellerinde. Bizi neden cezalandırıyorlar? Kurum bir hata yaptıysa, kuruma ceza kesersin. Buradaki yatalak hastaları, aciz insanları, neden saat 4'e kadar başka kurumlara yerleştiriyorsun? Bize böyle mi sahip çıkıyorsunuz? İlk defa böyle bir şey oluyor. Ben aşağı yukarı 6 senedir oradayım. Böyle bir şey yaşamadık da duymadık da. Bizde çalışan çocuk. Ondan bir gün önce beni yıkadı. Asıl bizi çekselerdi tam bir infial olurdu. O benim kafama vurdu ben onun kafasına vurdum. O bana sıcak su döküyordu. Biz artık burada iç içe aile gibi olduk. Yeni gelen bir kız vardı. O gelmiş çekmiş görüntüyü. Sosyal medyaya gönderdi ondan sonra infial oldu. O işten ayrıldı. İşten ayrıldıktan sonra bu olay ortaya çıkıyor meydana" diye konuştu.

"PARKTA YATTIM"

Tamer Uzkan, başka bir bakımevine gitmek istemediğini dile getirerek, "Niye gideyim? Ben sokakta kalmış biri değilim. Ayaklarımda ödem oluştu. Evde sağlık hizmetleri beni alıp buraya yerleştirdiler. 3 ay sonra iyileştim. Gitmek istedim ama göndermediler. Biz sana alıştık gitme dediler. Ben de onlara alıştım. Ben parkta yattım. Ben yine gitmeyeceğim. Atsınlar bizi sokağa." ifadelerini kullandı.

"YAPACAK BİRŞEY YOK BÖYLE İNSANLAR ÇIKIYOR"

Babasının eşyalarının almak için gelen Hilal Tokel ise, "Daha önce böyle bir olay duymadım, görmedim. Hatta annem haberlerde görüp söylediğinde, orası değil başka bir yerdir diye düşündüm. Hiç beklemiyordum çünkü. Burada çalışan diğer arkadaşlar da çok samimi ve güvenilir insanlar. İçinden biri çıktı diye tamamen bir kurumu kötülemenin bir mantığı yok aslında. Daha çok kişilerle alakalı. Hiç öyle bir şeyini görmedim. Cahilliğine mi denk geldi ne diyeyim bilmiyorum. Yapacak bir şey yok böyle insanlar çıkıyor. " dedi.

"BURADA KALMALARINI İSTEMİYORDUK"

Tuğçe Gümüş da, "Bundan dolayı biz şikayetçi olacaktık ama gerek kalmadı, ortaya çıkmış oldu. Daha önce böyle bir olayla karşılaşmadık biz çok sık gelip gidiyorduk ama burada kalmalarını istemiyorduk. İçerisi temizlik açısından da kötü, hijyenik değil. Kanımız donuyor. İnsanalar isteyerek değil mecbur kaldıkları için buradalar. Ancak bu kadar insanı mağdur etmeleri kötü. Kötü hissediyoruz. Nasıl bu insanlar bunu yapabiliyor? Kamera hiç mi yok? Herkes empati yaparak işini yapmalı. Olayı dün akşam öğrendim. Bugün birkaç eşyasının almaya geldim. Zaten herkesin bütün eşyaları da burada kalmış." diye konuştu.