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Büyükbaş mı küçükbaş mı tercih ediliyor? Kurbanlık fiyatları ne kadar?

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.05.2024 13:42
Kurban Bayramı yaklaştı. Peki pazarlarda son durum ne? Büyükbaş mı küçükbaş mı tercih ediliyor? A Haber muhabiri Yüksel Akalan detayları Erzurum'dan aktardı.
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