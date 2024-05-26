Büyükbaş mı küçükbaş mı tercih ediliyor? Kurbanlık fiyatları ne kadar?

Kurban Bayramı yaklaştı. Peki pazarlarda son durum ne? Büyükbaş mı küçükbaş mı tercih ediliyor? A Haber muhabiri Yüksel Akalan detayları Erzurum'dan aktardı.

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