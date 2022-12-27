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Büyük Menderes Nehri çöplüğe döndü! Bakanlık harekete geçti

A Haber
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Giriş: 27.12.2022 14:48
Büyük Menderes'te çevre kirliliği yaşanıyor. Son durumu A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.
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