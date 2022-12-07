07 Aralık 2022, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Bursa'daki helikopter faciasında hayatını kaybeden Burcu Sağlam'ın ailesinin yıkıldığı an! Babası kızının cansız bedenini böyle teşhis etmiş
Bursa'da uçak kazasında hayatını kaybeden 22 yaşındaki Burcu Sağlam, umutları ve hayalleriyle birlikte toprağa gömüldü. İyi bir iş sahibi olup güzel bir gelecek kurmak isteyen genç kız, iş aramak için evden çıktığı gün düşen tek motorlu uçakta hayatını kaybetti. Ailesi Adli Tıp Kurumunda olan kızının cenazesine bakmaya gitti. Talihsiz baba, kızının boynundaki kolyeden teşhis etti.