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Bursa'daki helikopter faciasında hayatını kaybeden Burcu Sağlam'ın ailesinin yıkıldığı an! Babası kızının cansız bedenini böyle teşhis etmiş

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Giriş: 07.12.2022 14:54
Bursa'da uçak kazasında hayatını kaybeden 22 yaşındaki Burcu Sağlam, umutları ve hayalleriyle birlikte toprağa gömüldü. İyi bir iş sahibi olup güzel bir gelecek kurmak isteyen genç kız, iş aramak için evden çıktığı gün düşen tek motorlu uçakta hayatını kaybetti. Ailesi Adli Tıp Kurumunda olan kızının cenazesine bakmaya gitti. Talihsiz baba, kızının boynundaki kolyeden teşhis etti.
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