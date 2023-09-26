Bursa’da vahşi cinayet kamerada!

Bursa'da gece kulübü işletmecisi Bülent Karakuş (43) otoparktaki aracına giderken yanına yaklaşan otomobilden inen bir kişi tarafından önce darbedildi, ardından tabanca ile başından vuruldu. Olay anı çevredekiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi.