17 Nisan 2023, Pazartesi
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Bursa'da sürücü direksiyon başında uyudu otobüs tarlaya uçtu! Korkunç kaza anı kamerada
Feci kaza geçen günlerde Bursa'da meydana geldi. Özel halk otobüsü şoförü 38 yaşındaki Erdal Batak'ın direksiyon başında uyuyakalmasıyla, araç tarlaya uçtu. 4 kişinin yaralandığı kaza, araç içi güvenlik kamerasına yansıdı.