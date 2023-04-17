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Bursa'da sürücü direksiyon başında uyudu otobüs tarlaya uçtu! Korkunç kaza anı kamerada

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Giriş: 17.04.2023 16:04
Feci kaza geçen günlerde Bursa'da meydana geldi. Özel halk otobüsü şoförü 38 yaşındaki Erdal Batak'ın direksiyon başında uyuyakalmasıyla, araç tarlaya uçtu. 4 kişinin yaralandığı kaza, araç içi güvenlik kamerasına yansıdı.
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