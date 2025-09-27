Bursa’da PTT çalışanına saldıran şüpheli tutuklandı

27 Eylül 2025, Cumartesi
Bursa’nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen kazanın ardından ortalık savaş alanına döndü. Tır şoförü Adem M.A. (44), diğer araçtaki 2 kişi tarafından yol ortasında tekme tokat darp edildi. Dehşet anları tırın araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada saldırgan şahıs tutuklandı.