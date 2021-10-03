Bursa'da otomobil kundaklama anları saniye saniye kamerada

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde sabaha karşı Abdullah Ahmet Daraç’a ait araç, kimliği henüz belirlenemeyen şahıs tarafından kundaklandı. Zanlı, kısa süre içerisinde olay yerinden uzaklaşırken, o anlar ise anbean güvenlik kameralarına kaydedildi.

Olay, saat 03.20 sularında merkez Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Abdullah Ahmet Daraç'a ait olan otomobil, kimliği henüz tespit edilemeyen şüpheli tarafından kundaklandı. Kısa sürede alev topuna dönen otomobili görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobili yaklaşık 1 saat süren söndürme çalışmalarının ardından söndürdü.

Şüpheli olay yerinden kaçarken, güvenlik kamerası ise bu anları saniye saniye kaydetti. Polis ekipleri araç kundaklayıp kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.