07 Ocak 2024, Pazar
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Bursa'da kuyumcu soygunu kamerada: Elleriyle koymuş gibi altınları buldular
Olay, saat 04.30 sıralarında, Konak Mahallesi Beşevler Caddesi?nde meydana geldi. Otomobille gelen 4 kişiden 3?ü, levye ile kuyumcu dükkanının kepenk kilidini ve cam kapısını kırıp içeri girdi. Vitrindeki yaklaşık 500 bin TL değerindeki altınları alan şüpheliler, geldikleri otomobille kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, kar maskesi taktıkları tespit edilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.