Bursa'da koronavirüsü yenen 51 yaşındaki İlker Cumbul tedavi sürecini anlattı |Video

Son dakika haberi... Bursa'da koronavirüse yakalanan İlker Cumbul (51), hastanedeki tedavisinin ardından sağlığına kavuşarak taburcu edildi. 5 gün sonra hastaneden çıkan ve büyük sevinç yaşayan Cumbul, "Tedavi sürecimde uygulanan ilaçları almaya başladığım andan itibaren sağlığım iyiye gitti ve hastalığı yendim” dedi.

Bursa Teleferik A.Ş.'den 28 Mart Cumartesi günü yapılan açıklamada, Yönetim Kurulu Başkanı İlker Cumbul'un koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan Cumbul, 5 günlük tedavisinin ardından son yapılan test sonucunun negatif çıkması ve şikayetlerinin sona ermesi üzerine çarşamba günü taburcu edildi. Büyük sevinç yaşayan Cumbul, 14 gün evde karantinada kalacak. İlker Cumbul hem hastalığı hem de tedavi sürecini anlattı.Hastanede göğüs filminden dolayı ilk andan itibaren koronavirüs şüphesi duyulduğunu belirten İlker Cumbul,dedi.Tedavi sürecinde bakanlık tarafından belirlenen ilaçların kullanıldığını belirten Cumbul, "Doktorlarım da iyi çalıştılar çok teşekkür ediyorum. Hastaneye girdiğim andan itibaren iyi bir yaklaşım vardı. Türk sağlık sistemi zaten çok iyi durumda pek çok Avrupa ülkesine göre, yurt dışından birçok insan buraya ameliyata geliyor. İlaçları almaya başladığımız andan itibaren iyiye doğru gitti. Şirkette, ailede ve komşularımda kendini endişe edip test ettirenlerden daha pozitif hiç çıkmadı. Her şerde bir hayır var. İnsan karantinada biraz daha sakin oluyor ve dinleniyor. Şartlarım iyiydi, kitap okuyabildik, biraz haberleri takip etmeye çalıştık. Odadan çıkarttırılmıyorduk ama sağlık personeli çok ilgili, rahat bir dönem geçti" diye konuştu.İnsanın ölümü kendisine yakıştıramadığı belirten Cumbul, şöyle devam etti: