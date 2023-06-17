17 Haziran 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Bursa'da kayınpeder dehşeti! Tartıştığı damadının boğazını...

Bursa'da kayınpeder dehşeti! Tartıştığı damadının boğazını...

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.06.2023 04:53
Bursa’da aralarında husumet bulunan kayınpeder ile damadı sokak ortasında tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonrası kayınpeder damadının boğazını kesti. Kayınpeder olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Bursa’da kayınpeder dehşeti!
Bursa'da kayınpeder dehşeti!
Kanını delil kalmasın diye böyle sildi
Kanını delil kalmasın diye böyle sildi
13 yaşındaki kıza şiddet kamerada
13 yaşındaki kıza şiddet kamerada
İki kadın esnafın tartışması kavgayla bitti!
İki kadın esnafın tartışması kavgayla bitti!
Başarı baskısı ruh sağlığını bozuyor
Başarı baskısı ruh sağlığını bozuyor
Kadınları saç saça baş başa kavgası kamerada
Kadınları saç saça baş başa kavgası kamerada
Klima ustası, iş güvenliğini hiçe saydı
Klima ustası, iş güvenliğini hiçe saydı
Depremde ölen çocuklar için fidan dikimi!
Depremde ölen çocuklar için fidan dikimi!
Şoför neye uğradığını şaşırdı!
Şoför neye uğradığını şaşırdı!
Yerli silah fabrikası nasıl soba fabrikası oldu?
Yerli silah fabrikası nasıl soba fabrikası oldu?
700 yıllık Bursa bıçağı bu festivalde
700 yıllık Bursa bıçağı bu festivalde
Ankara Valisi Şahin’den açıklama
Ankara Valisi Şahin'den açıklama
Daha Fazla Video Göster