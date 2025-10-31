31 Ekim 2025, Cuma
Bursa’da itfaiye personeli yaralanmaktan son anda kurtuldu: Balkondan atılan kola şişesi patladı
Bursa’da, itfaiye amirliği bahçesinde görev yapan personel, yan taraftaki alışveriş merkezinin balkonundan atılan 1 litrelik dolu kola şişesi nedeniyle yaralanmaktan son anda kurtuldu. Yere düşen şişe patlayarak etrafa saçıldı. O anlar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.