Bursa’da itfaiye personeli yaralanmaktan son anda kurtuldu: Balkondan atılan kola şişesi patladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 31.10.2025 16:43
Bursa’da, itfaiye amirliği bahçesinde görev yapan personel, yan taraftaki alışveriş merkezinin balkonundan atılan 1 litrelik dolu kola şişesi nedeniyle yaralanmaktan son anda kurtuldu. Yere düşen şişe patlayarak etrafa saçıldı. O anlar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
