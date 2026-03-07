CANLI YAYIN
Başkan Erdoğan: Kadına şiddet insanlığa ihanettir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle düzenlenen iftar programında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “İranlı annelere taziyelerimi iletiyorum” dedi. Orta Doğu’daki savaş gerilimine Türkiye’nin tepki verdiğini vurgulayan Erdoğan, “Türkiye adaletsizliklere tepki veriyor. Nerede yangın varsa, oraya su taşımaya çalışıyoruz” mesajını verdi. Başkan Erdoğan ayrıca, “ALO 183, KADES gibi birçok projeyle kadınlarımızın 7/24 yanında olmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

