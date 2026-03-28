Bursa'da fenalaşan servis şoförü kaldırıma çıkıp güçlükle durabildi

Bursa'da merkez Nilüfer ilçesi Göçmen Konutları bölgesinde meydana gelen olayda, servis şoförü M.O. seyir halindeyken tansiyonunun düşmesi sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan servis kaldırıma çıkarak güçlükle durabildi. Olayda can kaybı ya da ciddi yaralanma yaşanmazken, araçta maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan şoförün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.