Bahçedeki kuyuya düşen 94 yaşındaki adam kurtarıldı

Kadirli ilçesine bağlı Yukarıbozkuyu köyünde, 94 yaşındaki İsmail Örtlek isimli vatandaş evinin bahçesinde bulunan su kuyusuna düştü. İhbar üzerine olay yerine AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, kuyuya düşen yaşlı vatandaşı kurtarmak için çalışma başlattı. Titizlikle yürütülen çalışmalar sonucunda İsmail Örtlek, bulunduğu yerden sağ olarak çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaşlı vatandaş, tedbir amaçlı Kadirli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.