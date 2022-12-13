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Bursa'da feci kaza! Otomobil ikiye bölündü | Görüntü çekip paylaştığı yerde 12 saat sonra hayatını kaybetti

İHA
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Giriş: 13.12.2022 09:33
Bursa'da bir otomobil, belediye otobüsüne çarpması sonucu ikiye ayrılırken 19 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. Genç sürücünün kazadan 12 saat önce hayatını kaybettiği yolda kaydettiği görüntüsü ortaya çıktı.
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