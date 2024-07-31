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Bursa’da fabrika yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Bursa’da fabrika yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 31.07.2024 22:37
Bursa’nın Yıldırım ilçesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Yangın bölgesine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.
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Bursa’da fabrika yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Bursa’da fabrika yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor
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