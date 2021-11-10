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Bursa'da ehliyetsiz sürücü uyuşturucu düzeneği ile yakalandı

DHA
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Giriş: 10.11.2021 10:39
Bursa'da trafik ekiplerince durdurulan otomobil sürücüsü Berat K.'nın ehliyetsiz olduğu belirlenirken araçta yapılan aramada uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Ehliyetsiz sürücüye 2 bin 699 TL ceza kesilirken, otomobili almak üzere uygulama noktasına gelen baba Osman K., oğluna sitem ederek, ''Ne yapayım oğlum ben şimdi. Nedir bu rezillik. Yeter burama geldi. Ben de insanım" dedi.
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