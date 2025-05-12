Bursa’da eğlence mekanında hesap tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Bursa’nın bir eğlence mekanında çıkan tartışma silahlı saldırıya dönüştü. İddiaya göre, müşteriler ile garsonlar arasında hesap nedeniyle başlayan gerginlik kısa sürede büyüdü. Yaşanan arbedede müşterilerin yakınları olan Hakan Uyanık ve arkadaşı Mehmet Sefa Y. silahla vuruldu.

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